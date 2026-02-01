Польский велотурист умер в гостинице по пути в Оймякон

Польский велосипедист Адам Борейко, который ехал по маршруту Якутск — Оймякон, умер в гостинице поселка Хандыга. Об этом сообщили в телеграм-канале Службы спасения Якутии.

«Остановился в гостинице, лег спать, сегодня утром не вышел из номера, а в 17:10 обнаружили, что он мертв. На месте работают следственные органы», — указали в публикации.

В ведомстве уточнили, что Борейко зарегистрировался в Службе спасения и прошел инструктаж. На маршрут выехал 25 января, завершить поездку планировал 18 февраля. По данным службы, турист в тот же день добрался до сел Тюнгюлю и Чурапча. Вечером 31 января, как и планировал, прибыл в Хандыгу и остановился в гостинице.

Спасатели также сообщили, что координатор путешественника в Якутске передавал дежурному информацию о его местонахождении по данным с трекера.

Перед путешествием польский турист говорил журналистам, что его цель — пройти самые экстремальные условия: жару, высоту и холод. В 2023 году он пересек Сахару и горы Высокого Атласа в Марокко, где температура часто превышала 50 градусов. В 2024 проехал Индию с юга на север до Гималаев и преодолел перевалы выше 5000 метров. В Якутии планировал проехать 914 километров до Оймякона — самого холодного места на Земле. До него путешественник уже не добрался.

