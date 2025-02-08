Полный провал. Несколько машин угодили в трещину в бухте Гертнера

МЧС: несколько автомобилей провалились в трещину в бухте Гертнера

Утром несколько автомобилей попали в живую трещину в бухте Гертнера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Магаданской области.

«За помощью спасателей никто не обращался, пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

В МЧС напомнили, что нельзя подвергать себя опасности и игнорировать рекомендации спасателей. Выезд на лед на автомобилях категорически запрещен.

Ранее водолазы МЧС достали из озера Байкал двух утонивших рыбаков. Тела обнаружили на семиметровой глубине с помощью подводной камеры. Мужчины успели эвакуироваться из автомобиля, который провалился под лед, но выбраться из заледеневшего озера им не удалось.