Поливомоечный КамАЗ и Fiat столкнулись в Москве. Есть погибший

Столкновение микроавтобуса Fiat с поливомоечным КамАЗом на Жулебинской эстакаде в Москве привело к гибели одного человека. О происшествии сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, после столкновения водителя Fiat зажало в салоне, он получил смертельные травмы.
Прибывшие на место экстренные службы деблокировали погибшего из автомобиля.
Все обстоятельства и причины смертельного ДТП уточняются.
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