Поливомоечный КамАЗ и Fiat столкнулись в Москве. Есть погибший

Источник 360.ru: водитель Fiat погиб в ДТП с поливомоечным КамАЗом в Москве

Фото: РИА «Новости»

Столкновение микроавтобуса Fiat с поливомоечным КамАЗом на Жулебинской эстакаде в Москве привело к гибели одного человека. О происшествии сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, после столкновения водителя Fiat зажало в салоне, он получил смертельные травмы.

Прибывшие на место экстренные службы деблокировали погибшего из автомобиля.

Все обстоятельства и причины смертельного ДТП уточняются.

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