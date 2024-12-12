Полиция завела уголовное дело после столкновения двух машин в Нижегородской области в конце сентября

В Нижегородской области правоохранители завели уголовное дело после ДТП, которое произошло еще в конце сентября в Городце. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Сообщается, что мужчина за рулем иномарки при выезде с прилегающей дороги на улицу Орджоникидзе не уступил дорогу отечественному автомобилю, в результате чего водитель последней машины получил травмы.
Установлено, что за рулем иномарки находился 70-летний водитель, ранее не имеющий судимостей.
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