Полиция задержала жителя Саратова, потратившего чужие деньги на подарки экс-коллегам

Правоохранители задержали жителя Саратова, который потратил чужие деньги на подарки для бывших коллег. Об этом сообщил телеканал « Саратов24 » со ссылкой на УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, в апреле двое жителей Заводского района устроили застолье, после которого один из них обнаружил пропажу мобильных телефонов и банковской карты. Впоследствии со счета было списано 15 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемого — его задержали в служебной командировке на территории Самарской области. Оказалось, что фигурант знал пароль от банковской карты потерпевшего, так как в ту ночь по просьбе владельца счета несколько раз оплачивал спиртное.

Подозреваемый использовал украденные средства для оплаты продуктов в магазинах. Кроме того, он купил цветы и мягкие игрушки для бывших коллег. Возбуждены уголовные дела.