Полиция задержала жителя Саратова, потратившего чужие деньги на подарки экс-коллегам
Правоохранители задержали жителя Саратова, который потратил чужие деньги на подарки для бывших коллег. Об этом сообщил телеканал «Саратов24» со ссылкой на УМВД РФ по региону.
По данным ведомства, в апреле двое жителей Заводского района устроили застолье, после которого один из них обнаружил пропажу мобильных телефонов и банковской карты. Впоследствии со счета было списано 15 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.
Правоохранители установили личность подозреваемого — его задержали в служебной командировке на территории Самарской области. Оказалось, что фигурант знал пароль от банковской карты потерпевшего, так как в ту ночь по просьбе владельца счета несколько раз оплачивал спиртное.
Подозреваемый использовал украденные средства для оплаты продуктов в магазинах. Кроме того, он купил цветы и мягкие игрушки для бывших коллег. Возбуждены уголовные дела.