Полиция задержала жителя Кузбасса по подозрению в поджоге дома, в котором погибли два человека

В Кемеровской области правоохранители задержали местного жителя, который подозревается в поджоге дома. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета по региону.
По предварительной информации, мужчина пытался войти в частный коттедж, расположенный на улице Ленина в городе Белово, но хозяева отказались пускать его. После этого у подозреваемого появился план поджога.
Сообщается, что женщина, проживающая в доме, успела выбежать из горящего жилища. На месте происшествия правоохранители обнаружили тела хозяина дома и его матери. Сейчас уточняются все подробности случившегося.
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