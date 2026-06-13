Полиция задержала жителя Кубани по подозрению в нападении на продавщицу продуктового магазина

В Курганинском районе сотрудники полиции задержали 43-летнего местного жителя, который напал на продавщицу продуктового магазина. Об этом сообщила «Кубань 24» .

Мужчина потребовал две бутылки разливного пива в долг, но получил отказ. Тогда он достал нож и нанес продавщице удар в спину. Женщина упала, но стала отбиваться от нападавшего бутылками. Когда мужчина попытался все же забрать неоплаченное пиво, продавщица выбежала из торгового зала и позвала на помощь. Жители, не оставшись равнодушными, закрыли мужчину в магазине до приезда полиции.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщает, что в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.