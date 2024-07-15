Полиция задержала жителя ХМАО, стрелявшего в мужчину из травматического пистолета

Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа задержали местного жителя, который несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт полиции региона.

По данным ведомства, ночью во дворе жилого дома шумная компания громко слушала музыку и распивала алкоголь. Потерпевший подошел к ним с просьбой выключить музыку и вести себя тише, после чего получил не менее четырех выстрелов в лицо.

Отмечается, что против стрелка возбудили уголовное дело.

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