Полиция задержала жителя ХМАО, стрелявшего в мужчину из травматического пистолета

Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа задержали местного жителя, который несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт полиции региона.
По данным ведомства, ночью во дворе жилого дома шумная компания громко слушала музыку и распивала алкоголь. Потерпевший подошел к ним с просьбой выключить музыку и вести себя тише, после чего получил не менее четырех выстрелов в лицо.
Отмечается, что против стрелка возбудили уголовное дело.