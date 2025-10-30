Полиция задержала водителя, оставившего место смертельного ДТП в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) полиция задержала водителя, который стал виновником смертельного ДТП и дважды сбегал с места происшествия. Это стало известно из сообщения пресс-службы городского УМВД, предоставленного сайту URA.RU .

По информации ведомства, после аварии водитель бросил свой автомобиль поблизости и скрылся. Позднее он вернулся к месту ДТП, но, оценив ситуацию, снова сбежал до приезда полиции. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого удалось задержать по месту жительства.

При задержании выяснилось, что мужчина был пьян. Он заявил, что выпил уже после случившегося. Полиция установила, что ранее фигурант неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Против водителя возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.