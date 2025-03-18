Полиция задержала водителя, который сбил жительницу Урала на зебре и скрылся

Сотрудники правоохранительных органов задержали автомобилиста, сбившего 89-летнюю женщину в Березовском. Водитель покинул место ДТП, не оказав помощи пострадавшей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.
По информации ведомства, мужчина за рулем машины ВАЗ сбил пенсионерку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Нарушитель скрылся с места аварии, испугавшись ответственности.
В результате пожилую женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Несмотря на медицинскую помощь, пострадавшая скончалась в больнице.
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