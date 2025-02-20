Полиция задержала водителя автобуса, который сбил женщину в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержали водителя рейсового автобуса, сбившего женщину возле Московского вокзала. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Днем 18 февраля 33-летняя пассажирка такси вышла из машины и направилась к вокзалу. В этот момент от остановки отъехал автобус ПАЗ, но водитель не убедился в безопасности маневра и сбил пешехода, после чего уехал с места происшествия. Позднее его остановили сотрудники ГИБДД.
Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось — она умерла в больнице. Водителя автобуса задержали. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
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