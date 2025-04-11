Полиция задержала в Ставрополье отшельника, подозреваемого в 60 преступлениях

В Ставропольском крае задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в серии из 62 преступлений. Об этом сообщил stavropol.media.
По предварительным данным, в 2020 году фигурант выкопал землянку в Минераловодском округе и использовал ее как укрытие. Ночью он отправлялся в ближайшие населенные пункты и проникал в дома, похищая деньги, еду и имущество. Во время обыска у подозреваемого было найдено украденное ружье с боеприпасами. Ущерб от его действий составил 400 тысяч рублей.
Задержать отшельника помогли служебная собака и использование беспилотников. В отношении мужчины возбуждено многоэпизодное уголовное дело, добавил «Сiдепо».
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