Полиция задержала в ХМАО две группы подростков по делу о массовой драке

Полицейские завершили расследование дела о массовой драке в Нижневартовске, которую устроили подростки. В конфликте участвовали две группы несовершеннолетних, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.

Согласно данным ведомства, в отношении юных нарушителей составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Родителей школьников младше 16 лет привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. В полиции пояснили, что потасовка произошла из-за бытового спора.