Полиция задержала участников перестрелки во дворе дома в Подольске

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства перестрелки, которая произошла вечером 30 декабря во дворе одного из домов в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба полиции Подмосковья.

Информация о случившемся поступила в дежурную часть МВД накануне. Местные жители рассказали о звуках, похожих на выстрелы.

Прибывшие на вызов полицейские установили, что между двумя компаниями произошла ссора, переросшая в потасовку, во время которой один из участников конфликта стал стрелять из травматического пистолета.

Обошлось без пострадавших, за медицинской помощью никто не обращался.

«Сотрудниками полиции участники инцидента были установлены и доставлены в территориальный отдел», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что мужчина ранил двоих людей при перестрелке в Подольске. Пострадавших госпитализировали.