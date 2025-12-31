Полиция задержала участников перестрелки во дворе дома в Подольске
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства перестрелки, которая произошла вечером 30 декабря во дворе одного из домов в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба полиции Подмосковья.
Информация о случившемся поступила в дежурную часть МВД накануне. Местные жители рассказали о звуках, похожих на выстрелы.
Прибывшие на вызов полицейские установили, что между двумя компаниями произошла ссора, переросшая в потасовку, во время которой один из участников конфликта стал стрелять из травматического пистолета.
Обошлось без пострадавших, за медицинской помощью никто не обращался.
«Сотрудниками полиции участники инцидента были установлены и доставлены в территориальный отдел», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что мужчина ранил двоих людей при перестрелке в Подольске. Пострадавших госпитализировали.