Полиция задержала подозреваемого в краже одного миллиона рублей в Санкт-Петербурге

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в краже одного миллиона рублей и трех золотых колец у 87-летней женщины. Инцидент произошел в Василеостровском районе, написала gazeta.spb.ru .

Пострадавшая обратилась в полицию 1 сентября 2025 года. Она сообщила, что 46-летний житель Псковской области, помогавший ей по хозяйству, похитил ценные вещи из ее квартиры.

После обращения пенсионерки было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого 3 августа 2026 года у дома на улице Кораблестроителей. Им оказался безработный 46-летний житель Сертолово, у которого за плечами 15 судимостей за мошенничество и кражи.