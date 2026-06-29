Полиция задержала пьяного рецидивиста на иномарке в ходе погони со стрельбой в Ленобласти

Ночью в Санкт-Петербурге сотрудники полиции начали преследование иномарки на Октябрьской набережной. Водитель проигнорировал требование об остановке и, грубо нарушая ПДД, на высокой скорости направился в сторону Ленинградской области, создавая угрозу для окружающих, сообщил сайт Neva.Today .

Погоня завершилась во Всеволожском районе. Чтобы остановить нарушителя, силовики применили табельное оружие, произведя выстрелы вверх и по колtсам автомобиля.

Задержание произошло на территории Кудрово. Пойманный автомобилист попытался сбежать, но его удалось задержать. Им оказался ранее неоднократно судимый нетрезвый мужчина.

В отношении него составили пять протоколов по различным статьям КоАП РФ, машину поместили на спецстоянку.