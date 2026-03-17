Полиция задержала мужчину по подозрению в краже драгоценностей из ювелирного магазина в Петербурге
В воскресенье, 15 марта, в полицию поступило сообщение о краже драгоценностей из ювелирного магазина, расположенного на Московском проспекте, дом 216. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся, тайно похитил украшения с витрины. Об этом написал Piter.TV.
На текущий момент точный размер ущерба уточняется. Подозреваемый, 43-летний житель города с неоднократными судимостями, был задержан вечером 16 марта в районе улицы Белы Куна, дом 21, сотрудниками патрульно-постовой службы Управления МВД России по Фрунзенскому району.
Мужчина доставлен в отделение полиции для дальнейшего расследования. Украденные ценности были изъяты. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.