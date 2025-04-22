Полиция задержала фигуранта дела об убийстве 20-летней давности в Челябинске

Правоохранители задержали в Челябинской области подозреваемого в убийстве 20-летней давности. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Уголовное дело возбудили летом 2004 года, когда в Ленинском районе Челябинска обнаружили тело 22-летнего мужчины. Только недавно удалось восстановить картину случившегося. Выяснилось, что фигурант, находясь в состоянии опьянения, напал на прохожего, изрезал его ножом и скрылся.
Предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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