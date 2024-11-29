Полиция задержала банду фальшивомонетчиков в Нижегородской области

В Нижегородской области правоохранители задержали банду из четырех человек, которая занималась подделкой денег. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на областное ГУ МВД.

Злоумышленники доставляли поддельные иностранные купюры из Турции, используя для этого почту. Летом им удалось сбыть 96 фальшивых купюр номиналом 50 евро.

Сообщается, что полученные деньги они пропускали через банкомат, а затем снимали их в рублях через карту бывшего сотрудника банка.