Полиция забрала полуторагодовалого ребенка у пьяной матери в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полуторагодовалого ребенка изъяли из-под опеки его матери, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок был помещен в детскую городскую больницу, сообщили сайту newsnn.ru в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Сигнал о неблагополучной ситуации поступил в полицию от жильцов Ленинского района, сообщивших о шумах в одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали, что в квартире была громкая музыка, а 26-летняя мать ребенка вела себя агрессивно и находилась в состоянии алкогольного опьянения. В квартире также находились нетрезвые бабушка и дедушка младенца.
Служба опеки и попечительства была уведомлена о случившемся. На мать ребенка составлены протоколы за мелкое хулиганство и ненадлежащий уход за ребенком.
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