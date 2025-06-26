Полиция забрала полуторагодовалого ребенка у пьяной матери в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полуторагодовалого ребенка изъяли из-под опеки его матери, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок был помещен в детскую городскую больницу, сообщили сайту newsnn.ru в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Сигнал о неблагополучной ситуации поступил в полицию от жильцов Ленинского района, сообщивших о шумах в одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали, что в квартире была громкая музыка, а 26-летняя мать ребенка вела себя агрессивно и находилась в состоянии алкогольного опьянения. В квартире также находились нетрезвые бабушка и дедушка младенца.

Служба опеки и попечительства была уведомлена о случившемся. На мать ребенка составлены протоколы за мелкое хулиганство и ненадлежащий уход за ребенком.