Полиция Волгограда задержала 30-летнего жителя Ижевска, причастного к грабежам и насилию

В Волгограде правоохранители задержали 30-летнего жителя Ижевска, который обвиняется в серии грабежей и применении насилия. Об этом рассказал сайт Izhlife со ссылкой на МВД города.
Трое мужчин, которые обратились в полицию, рассказали, что к ним на улице подходили незнакомые и под угрозой физической расправы похищали их вещи. Вместе с ижевчанином орудовали 23-летний житель Волгограда и 35-летний житель Армении.
Следствие завело уголовные дела. Все три преступника уже признали свою вину.
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