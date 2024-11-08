Полиция Волгограда задержала 30-летнего жителя Ижевска, причастного к грабежам и насилию

В Волгограде правоохранители задержали 30-летнего жителя Ижевска, который обвиняется в серии грабежей и применении насилия. Об этом рассказал сайт Izhlife со ссылкой на МВД города.

Трое мужчин, которые обратились в полицию, рассказали, что к ним на улице подходили незнакомые и под угрозой физической расправы похищали их вещи. Вместе с ижевчанином орудовали 23-летний житель Волгограда и 35-летний житель Армении.

Следствие завело уголовные дела. Все три преступника уже признали свою вину.