Полиция устроила облаву на гей-клуб в Москве

В ночь на 12 октября силовики в масках и с автоматами совершили облаву на московский гей*-клуб «Центральная станция» на улице Ленинская Слобода, где шло празднование дня каминг-аута. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, всего в отделение доставили более 50 человек, а на месте полицейские проверили более 200. Само здание тоже осмотрели на предмет запрещенных препаратов и веществ, у клуба изъяли документацию.

Также сотрудники МВД нагрянули в клуб «Три обезьяны» на Большой Грузинской улице.

Ранее стало известно, что на эти гей*-клубы поступили жалобы в полицию. Заявители указали, что артисты на одной из вечеринок смеялись над военными и пародировали бойцов ВДВ на сцене.

При этом владельцы клубов заранее побеспокоились о безопасности участников: заклеили стикерами камеры, чтобы ничего не попало в Сеть.

*ЛГБТ — признанное в России экстремистским запрещенное движение.