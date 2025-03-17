Полиция Тобольска объявила в розыск водителя, который сбил пешехода и скрылся

Неизвестный автомобилист сбил пешехода и покинул место ДТП в Тобольске. Авария произошла на втором километре Уватского тракта. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
По данным полицейских, 55-летний мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, когда на него наехала неустановленная машина. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Сейчас он находится в критическом состоянии. Врачи борются за жизнь пациента.
Стражи порядка устанавливают личность нарушителя и выясняют все обстоятельства аварии. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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