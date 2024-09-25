Полиция Свердловской области разыскивает водителя, который насмерть сбил женщину
В Свердловской области полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил женщину 1969 года рождения. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Случай произошел накануне в темное время суток на первом километре трассы Туринск — Луговая — Коркинское. Водитель наехал на женщину-пешехода, а после скрылся в неизвестном направлении.
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