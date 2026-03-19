Полиция поймала «ночных воров» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Сотрудники полиции задержали жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода, которые грабили супермаркеты по ночам. Об этом сообщило ИА «Время Н» ГУ МВД России по Нижегородской области.

Молодые люди 20 и 22 лет проникали в магазины, отжимали пластиковую дверь и забирали сигареты, алкоголь и шоколад. Общая сумма похищенного составила более 90 тысяч рублей.

Неработающие и ранее несудимые злоумышленники признались, что воровали товары для личных целей. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, а по факту краж ведутся уголовные дела.