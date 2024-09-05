Полиция Петербурга задержала жителя Ленобласти, который инсценировал угон собственного авто

В Петербурге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в инсценировке угона собственного автомобиля с целью получения страховки. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, случай с угоном произошел еще в мае 2019 года в Волховском районе. Мужчина пожаловался полицейским, чтобы якобы неизвестные угнали его BMW X6.

Расследование показало, что никакого угона на самом деле не было. Владелец иномарки вместе с подельником инсценировали кражу, чтобы получить страховую выплату размером 3,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.