Полиция Петербурга задержала жителя Ленобласти, который инсценировал угон собственного авто

В Петербурге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в инсценировке угона собственного автомобиля с целью получения страховки. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, случай с угоном произошел еще в мае 2019 года в Волховском районе. Мужчина пожаловался полицейским, чтобы якобы неизвестные угнали его BMW X6.

Расследование показало, что никакого угона на самом деле не было. Владелец иномарки вместе с подельником инсценировали кражу, чтобы получить страховую выплату размером 3,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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