Полиция Петербурга задержала участника стрельбы в отеле на Социалистической улице

Правоохранители задержали в Северной столице 18-летнего юношу, подозреваемого в стрельбе на территории отеля на Социалистической улице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Происшествие случилось в зоне фудкорта. Предположительно, злоумышленник открыл огонь из травматического оружия во время конфликта из-за долговых обязательств. Пострадал 24-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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