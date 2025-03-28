Полиция Петербурга задержала участника стрельбы в отеле на Социалистической улице

Правоохранители задержали в Северной столице 18-летнего юношу, подозреваемого в стрельбе на территории отеля на Социалистической улице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.