Полиция Петербурга задержала подозреваемого в крупной квартирной краже

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в похищении ювелирных изделий на сумму свыше 300 тысяч рублей. Об этом написало СМИ .

Правоохранители задержали 51-летнего гражданина 21 октября. Установлено, что он отжал входную дверь квартиры в доме на улице 50 лет Октября и похитил украшения.

Полиция изъяла похищенное имущество и продолжает проверку задержанного на причастность к другим преступлениям.