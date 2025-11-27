Полиция Петербурга задержала мужчину за попытку поджога на проспекте Стачек

В ночь на 26 ноября в Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии и полиции задержали 62-летнего мужчину. Он бросал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью из окна своей квартиры на проспекте Стачек. Об этом написала gazeta.spb.ru .

По информации правоохранительных органов, мужчина был пьян и протестовал против установки фасадной подсветки в позднее время суток. Одна бутылка предназначалась работникам электросетевой компании, а вторая — их автомобилю. Однако горючая жидкость не воспламенилась, что позволило избежать жертв и повреждения техники.

На месте происшествия специалисты изъяли две бутылки с зажигательной смесью. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейших процессуальных действий.