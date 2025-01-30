Полиция Петербурга задержала мужчину, напавшего на прохожего в Красном Селе

В Красном Селе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на местного жителя. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Петербурга.
Пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что на проспекте Ленина в Красном Селе неизвестный напал на него с перцовым баллончиком, после чего отобрал мобильный телефон и кошелек с банковскими картами. Ущерб составил 15 112 рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело. Уже на следующий день подозреваемый был задержан. Им оказался 41-летний ранее судимый житель Воронежской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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