Полиция Петербурга задержала мужчин, похитивших стеклоомывающую жидкость с АЗС

В Петербурге двое мужчин попытались украсть несколько канистр со стеклоомывающей жидкостью с заправочной станции. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Инцидент произошел ночью 27 января в Московском районе города. Сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования на Московском проспекте, заметили двух мужчин, бежавших с территории автозаправочной станции с двумя трехлитровыми канистрами незамерзающей стеклоомывающей жидкости. Сотрудник станции потребовал вернуть похищенный товар через систему громкой связи.
Злоумышленники пытались скрыться, однако сотрудники Росгвардии догнали их и задержали. Похищенное имущество было изъято. Задержанных доставили в 29-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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