Полиция Петербурга задержала курьеров мошенников из Пушкина. Заведено уголовное дело
В Петербурге правоохранители задержали курьеров мошенников, которые еще летом этого года обманули 84-летнего мужчину. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на МВД по региону.
По словам пострадавшего, который обратился в полицейский участок, после звонка неизвестного он передал курьерам 9 223 600 рублей.
Неработающего жителя Пушкина и его 21-летнего напарника задержали на улице Детскосельской в Павловске. Заведено уголовное дело.
По всей Украине прошла волна массового «минирования» органов власти
Открытый урок истории провели для жителей Химок
Свыше 2,5 тысячи тонн продуктов из Подмосковья продегустировали на выставке «Золотая осень»
Площадь ООПТ в Подмосковье увеличилась за 5 лет в полтора раза
Мужчина выстрелил в лицо насильнику своей родственницы возле казанской тюрьмы
Сотрудников кадровой службы МВД в Подольске наградили в честь профессионального праздника
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте