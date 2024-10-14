Полиция Петербурга задержала курьеров мошенников из Пушкина. Заведено уголовное дело

В Петербурге правоохранители задержали курьеров мошенников, которые еще летом этого года обманули 84-летнего мужчину. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на МВД по региону.

По словам пострадавшего, который обратился в полицейский участок, после звонка неизвестного он передал курьерам 9 223 600 рублей.

Неработающего жителя Пушкина и его 21-летнего напарника задержали на улице Детскосельской в Павловске. Заведено уголовное дело.

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