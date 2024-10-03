Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после ДТП, в котором погибли 27-летний мужчина и 10-летняя девочка

В Петербурге правоохранители завели уголовное дело после аварии, в которой погибли сразу два человека. Происшествие случилось на Сергиевском путепроводе во вторник, 1 октября, написала Neva.Today .

Как уточнили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 23-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в Kia Picanto.

В результате случившегося погибли 10-летняя девочка, сидевшая в Kia, и 27-летний пассажир ВАЗ.