Полиция Перми поймала 59-летнего нарушителя ПДД после долгой погони

В Перми полицейские задержали 59-летнего водителя, который долгое время скрывался от погони. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал краевого ведомства.

Мужчина проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение. Во время управления транспортным средством он разгонялся и тормозил, тем самым создавая угрозу окружающим.

В итоге нарушителя удалось задержать. Выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Заведено уголовное дело.