Полиция Перми поймала 59-летнего нарушителя ПДД после долгой погони
В Перми полицейские задержали 59-летнего водителя, который долгое время скрывался от погони. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал краевого ведомства.
Мужчина проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение. Во время управления транспортным средством он разгонялся и тормозил, тем самым создавая угрозу окружающим.
В итоге нарушителя удалось задержать. Выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Заведено уголовное дело.
В НАТО заявили, что Россия не сможет помешать вступлению Украины
Рябков допустил переговоры с Украиной через посредников
Похитивший кенгуру карлик жил с крокодилом
Готовность новой части дороги М-5 в обход поселка Октябрьского достигла 98%
Церемония вручения паспортов школьникам прошла в лицее № 7 в Солнечногорске
Форум особых экономических зон собрал инвесторов из 15 стран в Дубне
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте