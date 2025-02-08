Полиция оштрафовала дрифтовавшего на снегоуборочном тракторе водителя в Петербурге

Правоохранители задержали водителей легкового авто и снегоуборочного трактора, которые дрифтовали на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости» .

Информация о дрифтующих автомобилях поступила в полицию вечером 6 февраля.

«Прибывшие сотрудники ГАИ обнаружили на месте автомобиль ВАЗ под управлением 18-летнего местного жителя и снегоуборочный трактор New Holland, за рулем которого находился 38-летний мужчина», — отметили в ведомстве.

Обоим нарушителям спокойствия выписали штрафы за нарушение правил маневрирования и применения ремней безопасности. Водителя легковушки также привлекли к административной ответственности по статьям «Управление транспортным средством при наличии неисправностей» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Транспорт обоих автомобилистов изъяли, а их самих доставили в отдел полиции.

Ранее двух дрифтеров задержали в Краснодаре. Мужчины устроили шоу, парализовав движение на парковке торгового центра.