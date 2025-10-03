Полиция опросила подростка, который потерял семью в результате пожара в Любани

После тушения пожара в Любани следователи опросили 17-летнего юношу, который потерял в огне мать, а также младших братьев и сестер. Молодой человек рассказал, что огонь вспыхнул на кухне, охватив часть потолка над плитой, сообщил сайт gazeta.spb .

Согласно данным правоохранительных органов, вечер перед трагедией семья провела за подготовкой ко сну. Мать с младшими детьми расположилась в одной из комнат. Подросток проснулся от резкого запаха дыма и увидел возгорание.

Он попытался разбудить мать и спасти младших братьев и сестру. Сейчас сотрудники следствия выясняют детали случившегося, а также причины возгорания и распространения огня.

Напомним, что пожар в Ленинградской области стал причиной смерти 37-летней женщины и трех ее детей в возрасте двух, семи и 10 лет.