Полиция Новосибирска задержала агрессора, который напал на водителя с ножом

Новосибирская полиция установила личность агрессора, совершившего нападение на водителя утром 11 мая. Об этом написал сайт atas.info .

Сообщалось, что злоумышленник отличился крайней жестокостью и непредсказуемостью действий. Сначала он нанес удар по лобовому стеклу автомобиля своими кулаками, а затем продолжил атаку камнем, повредив транспортное средство. Дальнейшие события приняли драматичный характер, когда агрессор применил холодное оружие, ранив водителя.

Расследование показало, что преступник неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Ранее, будучи ранее привлеченным к ответственности за аналогичное преступление в Калининском районе Новосибирска, он совершил новое правонарушение.

Полиция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств дела.