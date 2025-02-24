Полиция Нижегородской области задержала мужчину, угрожавшего знакомому ружьем

В городе Шахунья правоохранители задержали мужчину, который угрожал застрелить знакомого из ружья. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Потерпевший вместе с матерью приехал к дому своей сестры, где встретил ее жениха. Между ними произошел конфликт: мать была против отношений дочери с этим мужчиной. Когда родственники попытались уехать, подозреваемый достал из багажника автомобиля ружье, направил в сторону парня и пригрозил расправой. Молодой человек обратился в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и изъяли у него оружие. В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.