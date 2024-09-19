Полиция Нижегородской области начала поиски свидетелей по делу о смертельном ДТП

В Нижегородской области полицейские разыскивают граждан, которые могли стать свидетелями ДТП в Воротынском районе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В среду, 18 сентября, на автодороге М-7 «Волга» неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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