Полиция Нижегородской области начала поиски свидетелей по делу о смертельном ДТП

В Нижегородской области полицейские разыскивают граждан, которые могли стать свидетелями ДТП в Воротынском районе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В среду, 18 сентября, на автодороге М-7 «Волга» неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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