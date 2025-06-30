Полиция начала расследование по факту ДТП с жертвами в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на улице Бекетова в поздний вечер 29 июня произошла серьезная дорожная авария. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Нижегородской области».
По имеющейся информации, произошло столкновение между автомобилями Honda и ЗАЗ. После удара машину Honda отбросило на остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди.
Два человека стали жертвами аварии, еще двое, включая несовершеннолетнего, получили травмы и были доставлены в больницу.
Место происшествия изучала следственно-оперативная группа.
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