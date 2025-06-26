Полиция начала проверку после повреждения могил в Михайловском районе Приморья

В Михайловском районе Приморского края возбуждено уголовное дело по факту вандализма на кладбище поселка Новошахтинский. Информация о повреждении надгробных сооружений появилась в социальных сетях, где местные жители разместили публикации о разрушениях, написал сайт vostokmedia.com.
На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа отдела МВД России по Михайловскому району. Следователи начали собирать улики и свидетельства, необходимые для установления обстоятельств происшествия и поиска виновных.
Статья 244 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за умышленное повреждение или уничтожение надгробных сооружений. Размер материального ущерба пока не определен.
Полиция просит всех свидетелей и очевидцев происшествия обращаться в отдел МВД по Михайловскому району.
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