Полиция начала проверку после обрушения футбольных ворот на ребенка в ХМАО
Правоохранители организовали проверку по факту падения футбольных ворот на мальчика в Нефтеюганске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.
По словам очевидцев, проржавевшая и неустойчивая конструкция рухнула ребенку на голову.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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