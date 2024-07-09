Полиция начала проверку после обрушения футбольных ворот на ребенка в ХМАО

Правоохранители организовали проверку по факту падения футбольных ворот на мальчика в Нефтеюганске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.

По словам очевидцев, проржавевшая и неустойчивая конструкция рухнула ребенку на голову.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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