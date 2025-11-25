Полиция начала проверку после ДТП с участием лося под Новоорском

Легковой автомобиль и лось стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Новоорском районе. Правоохранительные органы организовали проверку для установления всех деталей случившегося. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Оренбургской области.

По опубликованной информации, авария случилась на одной из автодорог, ведущих в сторону Орска. За рулем автомобиля Nissan находился 59-летний водитель.

По предварительным данным, он не успел вовремя среагировать на животное, внезапно выбежавшее на проезжую часть, и предотвратить столкновение. В результате ось скончался.