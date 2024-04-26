Полиция начала проверку из-за конфликта педагога и ученика в Ростовской области | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 01:56 Полиция начала проверку из-за конфликта педагога и ученика в Ростовской области Полиция, мэр и прокурор разбирались в конфликте педагога и ученика в Батайске РИА «Новости»

Читать 360 в

В Батайске школьный конфликт между педагогом и одним из учеников едва не перерос в серьезное столкновение на национальной почве. Чтобы уладить проблему, в школу приехали мэр города, прокурор и представители полиции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Батайска.

Днем в четверг, 25 апреля, в школе № 4 прошла встреча городских властей с родителями и педагогами. В ней участвовали глава городской администрации Роман Волошин, прокурор Роман Завацкий, и. о. начальника ОМВД Сергей Козырев и другие чиновники, а также учителя и представители общественности. На встрече обсудили школьный конфликт — один из учащихся угрожал педагогу расправой.

Реклама

«В настоящее время конфликт исчерпан, ситуация связанная с неподобающим поведением ученика школы № 4, остается на контроле всех заинтересованных органов власти и местного самоуправления», — добавили в администрации.

Как сообщило РИА «Новости», конфликт возник между одним из педагогов и школьником нерусской национальности. Ученик привел к школе родственников, которые угрожали учителям расправой. Там же собрались местные жители, чтобы не допустить столкновения.

Ранее на видео попал конфликт в одной из школ Санкт-Петербурга. Одноклассники избили девочку, унижая ее из-за ее национальности.