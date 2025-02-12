Полиция начала поиски свидетелей смертельного ДТП в Пензе

Сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев аварии, которая произошла утром 26 января на проспекте Строителей в Пензе. Об этом сайту «Пенза Пресс» сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По информации правоохранителей, напротив дома № 35 водитель автомобиля Kia Rio сбил пешехода. Жертвой аварии стала 31-летняя женщина. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Сейчас стражи порядка продолжают выяснять обстоятельства случившегося. О личности виновника ДПТ информации нет.

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