Полиция Ленинградской области задержала подозреваемого в поджоге дома

В Ленинградской области задержали подозреваемого в поджоге дома. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, причиной пожара могла стать ревность. Об этом написал «Петроград» .

10 августа в одном из поселков Ленинградской области 34-летний житель Мги, по версии следствия, разбил окно в доме своего 37-летнего знакомого и бросил внутрь зажженную перчатку. Это привело к возгоранию, в результате которого частично сгорели жилой дом и гараж. Общий ущерб оценили в 500 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали 8 октября. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога.