Полиция ХМАО завела уголовное дело после смерти мужчины во время охоты

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа 28 апреля произошел трагический инцидент: 34-летний местный житель отправился на охоту вместе с тремя знакомыми и по ошибке застрелил одного из них. Об этом написала «Свободная пресса» .

Во время охоты мужчина выстрелил из ружья, увидев цель, однако на линии огня неожиданно оказался 28-летний участник той же группы. Потерпевший получил смертельное ранение и скончался на месте.

Березовский межрайонный следственный отдел оперативно отреагировал на происшествие и возбудил уголовное дело. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

СУ СКР по ХМАО отмечает, что подобные трагедии в регионе происходят ежегодно. Чаще всего они случаются из-за пренебрежения правилами безопасности.