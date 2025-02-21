Полиция ХМАО задержала наркоторговца-рецидивиста

В ХМАО полицейские задержали рецидивиста-наркоторговца, который прятал запрещенные вещества в кошачьем лотке. Об этом рассказал сайт muksun.fm .

Полицейские застали злоумышленника врасплох в поселке Зеленоборск на улице Южной, где он собирался продать партию запрещенных веществ.

В ходе обыска в квартире подозреваемого служебная собака обнаружила в кошачьем лотке несколько пакетов с растительными веществами. Экспертиза подтвердила наличие в пакетиках наркотика.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.