Полиция ХМАО задержала наркоторговца-рецидивиста
В ХМАО полицейские задержали рецидивиста-наркоторговца, который прятал запрещенные вещества в кошачьем лотке. Об этом рассказал сайт muksun.fm.
Полицейские застали злоумышленника врасплох в поселке Зеленоборск на улице Южной, где он собирался продать партию запрещенных веществ.
В ходе обыска в квартире подозреваемого служебная собака обнаружила в кошачьем лотке несколько пакетов с растительными веществами. Экспертиза подтвердила наличие в пакетиках наркотика.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.
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