Полицейского из Чечни задержали с двумя пластинками подозрительных таблеток | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 17:55 Полицейского из Чечни задержали с двумя пластинками подозрительных таблеток «Фонтанка»: в Петербурге задержали полицейского с подозрительными таблетками РИА «Новости»

Читать 360 в

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали полицейского из Чечни с двумя пластинками подозрительных таблеток и оружием. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации источника, ЧП произошло на улице Звездная. Внимание патрульных привлекло нервозное поведение фигуранта и его расширенные значки.

Реклама

Приезжий полицейский не понимал, куда идет, и шатался. Патрульные отвезли его в отдел, где в присутствии понятых достали из карманов джинсов удостоверение сотрудника МВД, пистолет и две пластинки неизвестных таблеток.

Задержанный является сотрудником МВД Чечни, в его должностные обязанности входит охрана зданий. Изъятые вещи отправили на экспертизу.

В начале апреля полицейские в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего студента, который пытался спрятать в перчатке порядка 140 граммов наркотического вещества.