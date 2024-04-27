Полицейского из Чечни задержали с двумя пластинками подозрительных таблеток | 360°

27 апреля 2024, 17:55
Полицейского из Чечни задержали с двумя пластинками подозрительных таблеток
«Фонтанка»: в Петербурге задержали полицейского с подозрительными таблетками
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали полицейского из Чечни с двумя пластинками подозрительных таблеток и оружием. Об этом сообщила «Фонтанка».
По информации источника, ЧП произошло на улице Звездная. Внимание патрульных привлекло нервозное поведение фигуранта и его расширенные значки.
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Приезжий полицейский не понимал, куда идет, и шатался. Патрульные отвезли его в отдел, где в присутствии понятых достали из карманов джинсов удостоверение сотрудника МВД, пистолет и две пластинки неизвестных таблеток.
Задержанный является сотрудником МВД Чечни, в его должностные обязанности входит охрана зданий. Изъятые вещи отправили на экспертизу.
В начале апреля полицейские в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего студента, который пытался спрятать в перчатке порядка 140 граммов наркотического вещества.
Санкт-Петербург
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Полиция
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