Полицейский заживо сгорел в машине после ДТП в Индии

В Индии инспектор полиции оказался в огненной ловушке и сгорел в машине

Смертельное ДТП произошло в городе Аннигери в индийском штате Карнатака. Полицейский инспектор сгорел заживо в автомобиле после наезда на дорожный отбойник, сообщил портал NDTV.

По данным издания, 52-летний сотрудник полиции ехал домой, как вдруг его автомобиль протаранил дорожный отбойник.

После этого машину охватило пламенем. Полицейский не смог выбраться и сгорел заживо. Прохожие пытались его спасти, но безуспешно.

Когда пожарные прибыли на место аварии, от автомобиля остался лишь обугленный остов. Специалисты назвали одной из причин ДТП техническую неисправность транспортного средства.

Ранее в Москве на МКАД столкнулись легковой автомобиль и «Газель». После удара грузовик загорелся, в этот момент в салоне находились два человека, писали «Известия». Пассажиры сгорели заживо на глазах у очевидцев.